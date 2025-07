Volkswagen wil eigen deal met VS sluiten na handelsdeal EU-VS

WOLFSBURG (ANP/DPA) - Volkswagen wil een eigen deal sluiten met de Amerikaanse regering zodra de Verenigde Staten en de Europese Unie een overeenkomst over tarieven bereiken. Als Washington en Brussel eruit zijn wil Volkswagen daarop voortbouwen en een specifieke deal sluiten voor de Volkswagen Group, heeft topman Oliver Blume vrijdag gezegd.

Zijn voorstel is dat voor elke dollar die Volkswagen in de VS investeert, ook een dollar aan tarieven wordt kwijtgescholden. Dit concept is al voorgelegd aan het Amerikaanse ministerie van Handel, waar de eerste reactie zeer positief was, aldus Blume. "Onze ideeën zijn ook al aan de president gepresenteerd."

Volgens de Volkswagen-topman zou zijn bedrijf tientallen miljarden dollars kunnen investeren in de VS. Dan gaat het bijvoorbeeld om geld voor het nieuwe Amerikaanse merk Scout, het softwareproject met Rivian, "maar ook investeringen voor Volkswagen en Audi", zei Blume. Een aparte Audi-fabriek in de VS is ook denkbaar.