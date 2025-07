Vliegtickets worden tot wel 120 euro duurder: waarom en wanneer?

Vliegen is door binnenlandse belastingen al behoorlijk wat duurder geworden, maar er is een wereldwijde tax in de maak, die een retourtje zon nog prijziger maakt. Doel is om de vervuiler te laten betalen.

Zo moet er ruim 100 miljard euro extra beschikbaar komen voor klimaat- en ontwikkelingshulp. Hoeveel jou dat extra gaat kosten, ligt er vooral aan waar je heen vliegt en of je business class reist. Maar een ticket wordt zeker tussen de 10 en 120 euro duurder.

Het komt erop neer dat een normaal ticket binnen Europa 10 euro extra kost en een langeafstandsvlucht 30 euro extra. In de businessclass loopt dit op tot 120 euro. Voor privéjets stijgen de kosten met soms wel duizenden euro's per reiziger.

Het zijn nog steeds maar kleine bedragen voor de meeste mensen, maar het is wel een begin om die kleine groep die voor zoveel CO2-uitstoot zorgt door in een vliegtuig te stappen, daarvoor te laten betalen. Dat geld kan dan worden gebruikt om mensen te compenseren die niets met de opwarming van de aarde te maken hebben, maar er wel het meeste last van hebben.

Het plan komt aan de orde op de klimaattop COP30 in november van dit jaar in Brazilië. Frankrijk is een van de kartrekkers. Daar is al een hogere vliegbelasting ingevoerd. Wanneer de hogere ticketprijzen wereldwijd ingaan is nog onduidelijk, maar de kans is groot dat het wel binnen een paar jaar gaat gebeuren.