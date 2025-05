Volkswagen wil meer grote investeringen doen in VS

WOLFSBURG (ANP/RTR) - Volkswagen wil meer grote investeringen doen in de Verenigde Staten, heeft topman Oliver Blume vrijdag gezegd in een interview met de Duitse krant Süddeutsche Zeitung. Hij voegde eraan toe dat de gesprekken van het autoconcern met de Amerikaanse regering "eerlijk" en "constructief" zijn.

Verschillende buitenlandse bedrijven hebben al investeringen in de VS aangekondigd als reactie op de importheffingen van president Donald Trump. Duitse autofabrikanten zijn echter voorzichtiger geweest met het inzetten van meer middelen in hun grootste exportmarkt.

Volkswagens merk Audi, dat geen productie in de VS heeft, is van plan om daar enkele modellen te produceren. Het merk heeft echter gezegd dat dit plan dateert van voor het aantreden van Trump.

Blume liet weten dat Volkswagens belangrijkste contactpersoon in Washington de Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick is. Hij stelde dat hij had afgesproken om de details van de gesprekken vertrouwelijk te houden.