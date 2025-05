Instituut: NPO Radio 1-programma Kunststof stopt na dit jaar

Het langlopende NPO Radio 1-programma Kunststof stopt na dit jaar. Dat maakte de NTR vrijdag bekend. "De makers van Kunststof hebben met grote teleurstelling kennisgenomen van het besluit van de NPO om het programma Kunststof per 1 januari 2026 op te heffen", aldus de NTR.

De omroep meldt dat er sprake is van een mogelijke voortzetting van Kunststof in de vorm van een podcast. De NPO wil de programmering van Radio 1 vernieuwen. Alle omroepen kregen de afgelopen maanden de kans in te tekenen voor een nieuw programma over kunst, cultuur, media en sport. De redactie van Kunststof heeft geprobeerd de formule van het programma aan te passen, zodat ook sport een plek zou krijgen. De NPO koos echter voor een andere invulling.

Kunststof is al sinds 2001 op de radio en won onder meer de Zilveren Reissmicrofoon en de journalistieke prijs De Tegel.