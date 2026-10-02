Volvo Cars negatiever over jaarresultaten door problemen in China

GÖTEBORG (ANP) - Volvo Cars heeft last van een zwakke automarkt in China en de Verenigde Staten. De Zweedse autofabrikant kampte in het derde kwartaal met een daling van de verkopen en trekt nu zijn verwachtingen voor het hele jaar in.

Volvo spreekt van verslechterende marktomstandigheden in China. In de Verenigde Staten herstellen de verkopen zich minder snel dan verwacht. De Europese markt "blijft veerkrachtig", stelt het bedrijf.

Eerder dit jaar rekende Volvo er nog op dat de autoverkopen in de tweede jaarhelft aanzienlijk zouden stijgen. Ook verwachtte het bedrijf een veel betere vrije kasstroom, die aangeeft hoeveel geld er daadwerkelijk in- en uitstroomt. Volvo trekt die verwachtingen nu in en vindt de marktomstandigheden te onzeker om met nieuwe voorspellingen te komen.