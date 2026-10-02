Politie houdt 17 krakers aan bij ontruimingsactie in Arnhem

ARNHEM (ANP) - De politie heeft bij de ontruiming van een gekraakt pand in Arnhem donderdagavond zeventien aanhoudingen verricht. Allen zitten nog vast op verdenking van huisvredebreuk en worden vrijdag gehoord, zegt een politiewoordvoerder.

De krakers hadden tegen De Gelderlander gezegd sinds eerder deze week in de sportschool te zitten. Ze willen aandacht vragen voor leegstand in tijden van woningnood.

De politie had de krakers donderdagmiddag gezegd dat ze uit het pand moesten. Daar gaven zij geen gehoor aan. Bij de actie werd de mobiele eenheid ingezet. Het pand aan de Grondelstraat is een voormalige sportschool die in beheer is van een ontwikkelaar. Die wil op de locatie panden slopen om woningen te kunnen bouwen.