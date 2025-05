Volvo Cars schrapt 3000 banen, vooral op kantoor in Zweden

STOCKHOLM (ANP) - Volvo Cars gaat ongeveer 3000 banen schrappen in het kader van een eerder aangekondigd kostenbesparingsprogramma. Dat komt neer op zo'n 15 procent van het wereldwijde personeelsbestand en betreft vooral kantoorbanen binnen thuismarkt Zweden. Het specifieke aantal ontslagen per regio wordt de komende periode bepaald, meldt de autofabrikant.

"De vandaag aangekondigde acties waren moeilijke beslissingen, maar ze zijn belangrijke stappen om een sterker en nog veerkrachtiger Volvo Cars op te bouwen", zei topman Håkan Samuelsson in een toelichting. "De auto-industrie bevindt zich midden in een uitdagende periode. Om dit aan te pakken, moeten we onze kasstroom verbeteren en onze kosten structureel verlagen."