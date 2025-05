Swiatek eenvoudig naar tweede ronde Roland Garros

PARIJS (ANP) - Iga Swiatek heeft op eenvoudige wijze de tweede ronde van Roland Garros bereikt. De Poolse titelverdedigster rekende in twee sets af met Rebecca Sramkova uit Slowakije: 6-3 6-3. Swiatek is als vijfde geplaatst in Parijs.

Swiatek won de afgelopen drie edities van Roland Garros, maar ze wordt dit jaar niet gezien als de grote favoriete voor de eindzege. Swiatek kende een terugval na een positieve dopingtest vorig jaar. Ze werd een maand geschorst nadat het verboden middel trimetazidine in haar lichaam was gevonden.

Swiatek testte op 12 augustus 2024 tijdens het WTA-toernooi van Cincinnati positief. Ze miste daarna drie toernooien door een schorsing. De Poolse accepteerde de straf en hield vol dat er van opzet geen sprake was. Het mondiale antidopingbureau WADA besloot begin dit jaar geen verdere straffen uit te delen.