Romeins legerkamp ontdekt op Veluwe bij Apeldoorn: 'Dertien voetbalvelden groot'

Onderzoekers hebben een Romeins legerkamp ontdekt op de Veluwe, in de buurt van Apeldoorn. Dat is opvallend, omdat dit kamp buiten het Romeinse Rijk zelf moet hebben gelegen. De grens van dat rijk liep langs de Rijn, tussen Utrecht en Arnhem.

Het kamp is ontdekt bij Hoog Buurlo. Volgens de Universiteit Utrecht was het ongeveer negen hectare groot. Dat komt overeen met circa dertien voetbalvelden. De muur was ongeveer drie meter hoog, en eromheen liep een gracht. Het zou een tijdelijk kamp kunnen zijn geweest, een tussenstop. Bij Ermelo was ook zo'n kamp, en Romeinse militairen deden er ongeveer een dag over om daarnaartoe te lopen. Het was waarschijnlijk gebouwd in de tweede eeuw na Christus.

Volgens historica Saskia Stevens zou dit het vierde tijdelijke Romeinse kamp zijn dat in Nederland is gevonden.

Ook in Nijmegen zijn resten van een Romeins bouwwerk gevonden. Het was mogelijk 35 meter lang en 30 meter breed, meldt de gemeente maandag. Er is onder meer een zuil van kalksteen gevonden. Het was mogelijk een marktplaats of een ander openbaar gebouw.

Het gebouw maakte deel uit van de Romeinse stad Ulpia Noviomagus Batavorum. Dat was de voorloper van het huidige Nijmegen. De Romeinse nederzetting is gesticht rond het jaar 98 na Christus, en daarmee geldt Nijmegen als de oudste stad van Nederland.

De resten zijn ontdekt op een plek aan de Waal waar een woontoren moet worden gebouwd. Door de bouwplannen kan het Romeinse gebouw niet behouden blijven, en daardoor wordt ook niet duidelijk hoe groot het gebouw precies was. "Aan de noordzijde verdwijnen de muren onder de keerwand van de Waal en aan de oostzijde bevindt de begrenzing van het gebouw zich buiten de bouwput", aldus de gemeente.