Von der Leyen accepteert niet dat China handelt met Rusland

STRAATSBURG (ANP) - Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen accepteert niet dat China handel blijft drijven met Rusland gezien de oorlog in Oekraïne. Dat zei ze dinsdag in een toespraak in het Europees Parlement.

"We kunnen stellen dat China de facto de Russische oorlogseconomie ondersteunt. Hoe China zich blijft bemoeien met Poetins oorlog zal een bepalende factor zijn voor de toekomstige betrekkingen tussen de EU en China", zei ze.

Von der Leyen wil ook meer toezeggingen van China over handel voordat er sprake is van meer samenwerking met de EU. "Minder marktverstoringen, minder overcapaciteit bij de export uit China en eerlijke, wederkerige toegang voor Europese bedrijven tot China", noemt ze als eisen.

Eind juli reizen Von der Leyen en voorzitter van de Europese Raad António Costa naar China voor een top. Naast Rusland en handelsbeperkingen wordt ook besproken of de EU mogelijk meer grondstoffen kan importeren uit China.