Von der Leyen lanceert groot AI-initiatief op top

PARIJS (ANP) - Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie heeft op de AI-top in Parijs een nieuw initiatief voor investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) gelanceerd. Via dat initiatief, InvestAI, moet 200 miljard euro worden geïnvesteerd. Daarmee wil de Europese Commissie de EU een sterkere speler maken op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Zo komt er een nieuw fonds dat 20 miljard euro steekt in vier nieuwe AI-gigafabrieken voor het trainen van zeer complexe en grote AI-modellen. Dit is volgens de Europese Commissie nodig voor bijvoorbeeld medische en wetenschappelijke doorbraken. De gigafabrieken moeten ongeveer 100.000 geavanceerde chips bevatten, volgens het dagelijks EU-bestuur ongeveer vier keer zoveel als in de meeste andere AI-fabrieken.