Von der Leyen wil alleen naar Trump als het over tarieven gaat

BRUSSEL (ANP/RTR) - Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zei vrijdag pas naar Washington te willen reizen als het gaat over "een oplossing" voor de Amerikaanse handelstarieven. Daarmee reageerde ze op het feit dat de Amerikaanse president Donald Trump haar eerder "een fantastisch mens" had genoemd.

"Ik ben dol op complimenten", zei de voorzitter. "Ik denk dat ik een goed gesprek met president Trump heb gehad, telefonisch en op de begrafenis van de paus." Maar ze gaat pas naar het Witte Huis als er een concreet pakket ligt over handelstarieven waarover de EU kan onderhandelen.

Donderdag presenteerde de Commissie nog een lijst Amerikaanse producten waar importheffingen voor gaan gelden als de gesprekken met de VS over de Amerikaanse importtarieven spaaklopen. Meerdere EU-bronnen gaven eerder aan dat de gesprekken stroef verlopen, voornamelijk omdat onduidelijk is wat de VS precies willen in ruil voor het verlagen van de algehele importtarieven.