Von der Leyen wil liever praten met VS, maar tegenplan ligt klaar

BRUSSEL (ANP) - Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft maandag herhaald dat ze het liefst wil onderhandelen met de Verenigde Staten over de vorige week aangekondigde importtarieven. Maar Europese tegenmaatregelen liggen "nog altijd op tafel", zei de voorzitter.

De Europese Unie staat vooral open voor "een goede deal", aldus Von der Leyen. Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel) heeft bij de Amerikaanse autoriteiten eerder een voorstel gedaan voor een zogeheten 'zero for zero'-deal, meldt een EU-bron. Daarbij zouden er geen importtarieven gelden voor industriële goederen, in ruil voor nul importtarieven van de VS. De commissaris deed het aanbod voordat de nieuwe tarieven bekend waren en de Amerikanen zijn niet op het aanbod ingegaan, zei de EU-bron.

Von der Leyen zei dat eenzelfde soort aanbod ook is gedaan voor de auto-industrie. Dat was "lang geleden", wanneer precies maakte ze niet duidelijk. De Amerikanen kondigden vorige maand een importtarief aan van 25 procent op buitenlandse auto's.

De voorzitter overlegt deze week onder meer met de aluminium- en staalindustrie, de auto-industrie en de farmaceutische sector. Met deze sectoren heeft ze het niet alleen over een reactie op de Amerikaanse handelstarieven, maar ook over hoe de interne Europese markt versterkt kan worden en over handelsverdragen met andere landen. De EU wil vooral focussen op "de 83 procent handel die de EU buiten de Verenigde Staten voert", zei Von der Leyen.