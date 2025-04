Deze thuiswerker heeft 3 banen tegelijk en verdient tonnen per jaar. En hij is niet de enige

Een Amerikaanse consultant verdient maar liefst 335.000 euro per jaar door al thuiswerkend drie banen te combineren. En hij werkt niet eens meer dan 40 uur per week.

Omdat het verboden is, vertelt de 30-jarige man zijn verhaal anoniem aan Business Insider. Hij noemt het toeval dat hij drie banen tegelijk heeft. "Ik ben slecht in nee zeggen.”

De man gaat ver om zijn werkzaamheden te verbergen. Soms heeft hij twee vergaderingen tegelijk en doet hij een oortje in met daaroverheen een grote koptelefoon, zodat hij met twee bedrijven tegelijk kan videobellen zonder dat iemand het door heeft.

De driedubbele baan legt de man geen windeieren. Met de eerste verdient hij 150.000 dollar per jaar, met de tweede 140.000 dollar en met de derde 78.000.

De man vindt zelf dat hij niets verkeerd doet. "Zolang ik het werk doe wat ze van me vragen heb ik er geen problemen mee. Bovendien, als een werkgever van me af wil, kan hij me elk moment ontslaan.”

Hij is niet de enige die zo meerdere banen combineert. Business Insider sprak met tientallen Amerikanen die stiekem meerdere banen tegelijk hebben en zo een heleboel geld verdienen.

Bron: Business Insider