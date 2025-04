Wall Street opnieuw flink in het rood door handelsoorlog

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York stonden maandag opnieuw flink in het rood. De bereidheid van beleggers om aandelen te kopen is sinds afgelopen woensdag fors afgenomen. Investeerders vrezen dat de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump op die dag aankondigde, de wereldeconomie in een recessie zullen storten. De kritiek op het handelsbeleid van Trump neemt ondertussen flink toe. De president lijkt ondanks de protesten en forse koersdalingen op de beurzen echter niet van plan te zijn de heffingen in te trekken. Hij riep de Amerikaanse centrale bank daarentegen op de rente te verlagen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 3,2 procent lager op 37.073 punten. De hoofdindex verloor vrijdag en donderdag voor het eerst in de geschiedenis meer dan 1500 punten per handelssessie op rij. De brede S&P 500-index zakte 3,8 procent tot 4887 punten. De S&P 500 leed vrijdag met een min van 6 procent het grootste dagverlies sinds de coronapandemie in 2020. De Nasdaq leverde 3,9 procent in tot 14.947 punten. De techgraadmeter noteert ruim 20 procent onder het recente recordniveau.

China sloeg vrijdag terug met hoge tegenheffingen op Amerikaanse goederen, waarmee de handelsoorlog tussen de twee grootste economieën van de wereld in volle gang is. Trump verklaarde dat er geen deal met China komt zolang het handelstekort van de VS met China niet wordt opgelost. Met betrekking tot de forse koersdalingen op de aandelenmarkten zei Trump liever "geen dalingen" te zien, maar dat "je soms een medicijn nodig hebt om iets beter te maken". Om de pijn te verzachten roept Trump de "trage" Federal Reserve op het rentetarief in de VS te verlagen.

De Amerikaanse handelsminister Howard Lutnick zei zondag dat de regering vasthoudt aan de tarieven en dat die niet worden uitgesteld, ondanks de toenemende kritiek. De bekende Amerikaanse zakenman en miljardair Bill Ackman verwijt Trump dat hij met zijn importheffingen een "economische kernoorlog" voert.

Ook topman Jamie Dimon van JPMorgan Chase, de grootste bank van de VS, wil dat de onduidelijkheden rond de heffingen van Trump snel worden opgelost. "Hoe sneller deze kwestie wordt opgelost, hoe beter", aldus Dimon. Het aandeel JPMorgan zakte 2,3 procent, na een koersval van 7,5 procent op vrijdag.