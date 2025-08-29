ECONOMIE
Voor het eerst in 10 jaar ruim 3 miljoen werklozen in Duitsland

Economie
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 11:33
anp290825114 1
NEURENBERG (ANP/DPA) - Het aantal werklozen in Duitsland is in augustus voor het eerst in ruim tien jaar gestegen tot meer dan drie miljoen. Volgens het Federale Arbeidsbureau in Neurenberg nam het aantal werklozen in de grootste economie van Europa met 46.000 toe ten opzichte van een maand eerder, tot 3,025 miljoen. De laatste keer dat het aantal werklozen de grens van drie miljoen overschreed, was in februari 2015.
Ten opzichte van augustus 2024 kwamen er 153.000 werklozen bij. Het werkloosheidspercentage steeg deze maand met 0,1 procentpunt tot 6,4 procent ten opzichte van juli. De werkloosheid stijgt doorgaans in de zomer doordat bedrijven minder mensen aannemen tijdens de vakantieperiode.
De zomervakantie alleen verklaart de ontwikkeling echter niet, zegt directeur Andrea Nahles van het Arbeidsbureau. Volgens haar wordt de Duitse arbeidsmarkt nog steeds gekenmerkt door de economische stagnatie van de afgelopen jaren.
Stabilisatie
Volgens het Arbeidsbureau zijn er wel "eerste tekenen van stabilisatie" te zien. Een barometer waarmee de organisatie het sentiment op de arbeidsmarkt meet, verbeterde in augustus. Zo verwachten de ondervraagde arbeidsexperts dat de stijging van de werkloosheid voor het eerst in drie jaar zal stoppen. Ook de werkgelegenheid zou weer kunnen aantrekken.
In Duitsland is drie miljoen niet zomaar een getal, zegt ING-econoom Carsten Brzeski. Het vertegenwoordigt volgens hem een symbolische grens die kracht van zwakte scheidt. Ondanks het symbolische gewicht van die grens is de verslechtering van de Duitse arbeidsmarkt volgens de econoom geen plotselinge ontwikkeling, maar onderdeel van een langere trend.
