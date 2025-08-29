Van Weel wil asielwet aanpassen om strafbaarstelling illegaliteit

DEN HAAG (ANP) - David van Weel wil zijn asielwet aanpassen nadat de Raad van State een kritisch advies heeft uitgebracht over de strafbaarstelling van illegaliteit, meldt de demissionair asielminister (VVD) voor aanvang van de ministerraad. De RvS stelde dat een reële mogelijkheid bestaat dat ook hulp aan mensen die illegaal in Nederland verblijven strafbaar wordt. Dat is onacceptabel voor de SGP. De conservatieve partij stemde in de Tweede Kamer eerst voor de aanpassing van de wet over de strafbaarstelling van illegaliteit, maar is daarna gaan twijfelen. Zonder steun van de SGP lijkt de wet te sneuvelen in de Eerste Kamer.

De bewindsman gaat in de ministerraad voorstellen om te werken aan een zogenoemde novelle, een aanpassing aan de wet op verzoek van de Eerste Kamer. "Dat kan heel snel" en "binnen weken", volgens Van Weel. "Ik blijf tot op het bot gemotiveerd om deze wet door beide Kamers te loodsen."

De Raad van State doet verschillende voorstellen, zoals het geheel schrappen van de strafbaarstelling van illegaliteit. Het probleem kan ook worden opgelost volgens de kabinetsadviseur als illegaal verblijf in de wet komt te staan als een overtreding in plaats van een misdrijf. In dat geval zijn de meeste hulpverleners namelijk niet strafbaar. Een derde optie is om in de wet te benoemen dat hulp aan illegalen om humanitaire redenen niet strafbaar is.

De minister laat nog in het midden wat hij gaat veranderen en of hij voor een van deze opties kiest. Volgens Van Weel zijn ook andere varianten mogelijk. Van Weel benadrukt vooral dat hij wil voorkomen dat mensen een straf riskeren als ze humanitaire hulp bieden aan mensen die illegaal in Nederland verblijven.