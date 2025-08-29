ECONOMIE
Staatssecretaris 'chagrijnig' over groter lek bevolkingsonderzoek

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 11:34
anp290825115 1
DEN HAAG (ANP) - Demissionair staatssecretaris Judith Tielen zegt "chagrijnig" te zijn dat van nog meer deelnemers aan een bevolkingsonderzoek data zijn gestolen. Bevolkingsonderzoek Nederland meldde dat van nog eens bijna 230.000 mensen gegevens zijn gestolen. Eerder werd al bekend dat ongeveer 485.000 vrouwen zijn getroffen door de hack van een laboratorium in Rijswijk.
"Het is verschrikkelijk", zei de staatssecretaris van Jeugd, Preventie en Sport voor de ministerraad. "Het erge van dit soort dingen is dat je nooit weet of je alles weet. Daarom ben ik ook zo chagrijnig." Bevolkingsonderzoek Nederland zei niet uit te kunnen sluiten dat gegevens van nog meer mensen zijn gestolen.
Tielen zei dat wordt uitgezocht of deelnemers aan bevolkingsonderzoeken voortaan ook minder gegevens kunnen delen. "Bevolkingsonderzoeken moeten uiteraard zorgvuldig gebeuren en daar heb je ook gegevens voor nodig", zei ze er wel bij. Op basis van het onderzoek naar de cyberaanval wil ze kijken "wat beter kan".
