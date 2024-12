Voormalig ASML-baas Peter Wennink nieuwe voorzitter rvc Heineken

AMSTERDAM (ANP) - Peter Wennink, de eerder dit jaar opgestapte topman van chipmachinefabrikant ASML, wordt de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen (rvc) bij Heineken. Dat heeft het bierconcern vrijdag bekendgemaakt. Wennink was sinds dit jaar al vicevoorzitter en zal de rol van voorzitter in april overnemen van Jean-Marc Huët, die terugtreedt uit de rvc.

Volgens Heineken heeft Wennink "uitgebreide ervaring in leidinggevende en toezichthoudende functies". Zo trad de oud-topman van ASML eerder dit jaar nog toe tot de rvc van industrieconcern VDL.

Huët was sinds 2014 lid van de rvc en sinds 2019 voorzitter. "Ik ben trots op de prestaties van het bedrijf in de afgelopen jaren en geloof dat we de juiste leiding en strategie hebben", zegt hij in een toelichting. "Ik ben ervan overtuigd dat het bedrijf onder leiding van Peter als nieuwe voorzitter zal blijven floreren."