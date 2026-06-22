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Voormalig Fed-voorzitter Alan Greenspan (100) overleden

Economie
door anp
maandag, 22 juni 2026 om 13:50
bijgewerkt om maandag, 22 juni 2026 om 13:55
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Voormalig voorzitter Alan Greenspan van de Amerikaanse centrale bank is maandag op 100-jarige leeftijd overleden. Hij was tussen 1987 en 2006 voorzitter van de Federal Reserve. Greenspan overleed aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson.
Greenspan overleed in zijn huis, aldus NBC News. Hij diende als Fed-voorzitter onder vier verschillende Amerikaanse presidenten.
Greenspan werd in 1987 benoemd tot voorzitter van de Fed door toenmalig president Ronald Reagan en was destijds de opvolger van Paul Volcker bij de centralebankenkoepel in de Verenigde Staten. Greenspan werd in 2006 bij de Fed opgevolgd door Ben Bernanke.
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