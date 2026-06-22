Word metselaar, dierenartsassistent of schuldhulpverlener: deze banen zijn in 2026 je gouden ticket naar werk (en in deze sectoren zijn mensen de pineut)

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Waar de één vreest voor zijn baan door AI , hebben anderen het werk voor het uitkiezen. Volgens het UWV liggen de beste kansen momenteel in de bouw, zorg rond dieren en in de schuldhulpverlening. Andere functies worden juist steeds schaarser.

Door de enorme woningbouwopgave in Nederland en het volle stroomnet is de vraag naar vakmensen groot. Vooral in de bouw springen bepaalde beroepen eruit.

Zo zijn er goede kansen voor metselaars, voegers en wegenbouwmachinisten. Ook in de energie- en installatietechniek is volop werk. Wie met zijn handen wil werken, zit voorlopig goed.

Meer huisdieren

Niet alleen stenen en cement zorgen voor banen. Ook de liefde voor dieren speelt een rol. Sinds de coronapandemie zijn er meer huisdieren bij gekomen en dat vertaalt zich naar werk. Denk aan dierenartsassistenten en verkoopmedewerkers in dierenwinkels.

Een minder vrolijke trend zorgt óók voor kansen: het aantal mensen met problematische schulden stijgt. Daardoor is er meer behoefte aan hulp.

Functies zoals bewindvoerder, budgetconsulent en schuldhulpverlener zijn daardoor kansrijk. Zoals UWV-arbeidsmarktadviseur Stef Molleman het verwoordt bij RTL Nieuws: "De lijst biedt perspectief aan iedereen die zich wil oriënteren op nieuw werk"

Vintage en vakmanschap

Opvallend is ook de comeback van ambacht en tweedehands. Door de groei van vintagewinkels zijn er kansen voor bedrijfsleiders en verkoopmedewerkers in de modebranche. En zelfs echte ambachten worden weer belangrijk. “Andere voorbeelden zijn schoenmakers of slagers”, aldus Molleman.

Tegenover de kansberoepen staan ook functies die het moeilijker krijgen. Zo zijn er minder kansen voor bijvoorbeeld dierenverzorgers in dierentuinen, lifestylecoaches en fotografen. Relatief veel mensen willen dit werk doen, terwijl de vraag beperkt blijft.

Opkomst van AI

Vooral creatieve en digitale beroepen staan onder druk door de opkomst van AI. Grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers zijn de pineut. Ook in klantcontact en reclame worden taken vaker (deels) overgenomen door chatbots.

Opvallend in de lijst: ook het beroep van politieagent is minder kansrijk geworden. Volgens het UWV speelt mee dat de vraag regionaal verschilt en dat budgetten beperkt zijn. In sommige grote steden blijft juist wél vraag bestaan.

Maar Molleman benadrukt: “Het stempel 'minder kansrijk' betekent overigens niet dat er helemaal geen werk te vinden is in een sector.”

De arbeidsmarkt wordt steeds minder één geheel. Terwijl bouw, techniek, schuldhulpverlening en dierenwelzijn groeien, staan creatieve en bepaalde publieke beroepen juist onder druk.