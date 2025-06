Minister Veldkamp wil nog niet over acties tegen Israël spreken

BRUSSEL (ANP) - Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) wil niet vooruitlopen op mogelijke maatregelen tegen Israël, nu uit onderzoek blijkt dat er indicaties zijn dat Israël mensenrechten schendt. Daarmee overtreedt Israël de voorwaarden voor het associatieverdrag met de EU.

"Ik vind het heel belangrijk dat we als EU als eenheid uitkomen. Als ik nu heel specifieke voorstellen in het publiek gooi dan ondermijn ik het streven naar die eenheid", zei Veldkamp voor het begin van de vergadering met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken.

Het onderzoek naar die voorwaarden, die in artikel 2 staan, is op initiatief van Veldkamp gekomen.

Humanitaire hulp

"Het initiatief rond artikel 2 is niet bedoeld om te straffen, maar om iets te bereiken op de grond", zei Veldkamp. "Ik zet me er nog steeds voor in dat er een staakt-het-vuren in de Gazastrook wordt bereikt. Dat is tot nu toe echt de beste manier om humanitaire hulp massief Gaza in te krijgen en op zijn plaats te krijgen bij de mensen die het verdienen."

Een staakt-het-vuren is volgens Veldkamp ook "de meest effectieve manier om gijzelaars vrij te krijgen en een manier om een einde te brengen aan het conflict. En dat is waar we ons voor inzetten."

Eenheid

Hij hoopt maandag in het overleg met de EU-ministers eenheid te bereiken, dat er "urgente stappen verder" worden gezet en dat er een duidelijke boodschap naar Israël kan worden afgegeven hoe ernstig de EU dit oppakt. "Ik ben het echt oneens met de Israëlische koers in Gaza", zei Veldkamp.

Hij hamert er bij zijn EU-collega's op aandacht voor Gaza te houden, "ook al ligt de focus onder de Europese collega's" de laatste week op Iran. "De verschrikkelijke oorlog in Gaza moet niet worden vergeten."