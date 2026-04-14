Vooruitzichten financiële stabiliteit op code oranje, zegt FSC

Economie
door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 11:09
DEN HAAG (ANP) - De vooruitzichten voor de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel staan op code oranje. Dat meldt het Financieel Stabiliteitscomité (FSC), dat bestaat uit vertegenwoordigers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en het ministerie van Financiën.
De internationale economische onzekerheid is volgens het comité toegenomen, mede door de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten, oplopende energieprijzen en wereldwijde verstoringen in de activiteiten van bedrijven van grondstof tot eindproduct. Ondanks de verhoogde geopolitieke spanningen en macro-economische onzekerheid zijn de Nederlandse economie en financiële sector volgens het FSC vooralsnog wel "veerkrachtig" gebleven.
De risico's voor mogelijk langdurige gevolgen voor inflatie en economische groei zijn echter toegenomen. Het FSC benadrukt dan ook dat waakzaamheid nodig blijft, onder meer door het risico van forse correcties op de financiële markten en langdurige verstoringen in de energiemarkt.
