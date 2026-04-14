Hof legt FVD-Kamerlid 450 euro boete op voor nazi-tweet

door Redactie
dinsdag, 14 april 2026 om 11:10
bijgewerkt om dinsdag, 14 april 2026 om 11:29
anp140426088 1
Forum voor Democratie-Kamerlid Pepijn van Houwelingen moet een boete van 450 euro betalen. Het gerechtshof Den Haag legde hem deze straf op voor het beledigen van twee ministers via X. Het Kamerlid had in september 2023 een bewerkte afbeelding op X gezet. Daarop stonden de toenmalige ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en Karien van Gennip (Sociale Zaken) met een nazivlag. De ministers deden aangifte van dit bericht.
In eerste aanleg was Van Houwelingen voor dit feit veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete. Het Kamerlid was hiertegen in hoger beroep gegaan.
Het hof oordeelt dat het bericht van Van Houwelingen beledigend is doordat het suggereert dat de betreffende ministers nazi's zijn of sympathiseren met het nazi-gedachtegoed. Hierdoor zijn ze in hun goede naam en eer aangetast. Bij de bepaling van de op te leggen straf heeft het hof onder meer meegewogen dat de belediging via X een groot bereik heeft gehad en dat de belediging gericht was tegen twee politieke ambtsdragers.

CIDI wil dat optreden nazi-rapper Ye in Arnhem wordt afgelastCIDI wil dat optreden nazi-rapper Ye in Arnhem wordt afgelast
Hoe mijn lerares Josef Mengele verborgen hield voor nazi-jagers - en waarom.Hoe mijn lerares Josef Mengele verborgen hield voor nazi-jagers - en waarom.
Waarom de man achter de ICE-razzia’s zich kleedt als een nazi-filmofficierWaarom de man achter de ICE-razzia’s zich kleedt als een nazi-filmofficier
loading

179987239_m

Waarom je moet oppassen met te veel vitamine D

IMG_3602

Wat is bevredigender: seks of masturberen?

collage

Wat gebeurde er precies toen Donald Melania ontmoette?

IMG_3604

IEA-baas: olie gaat nog veel duurder worden

ANP-555679473

De val van Orbán laat zien waar populisme op stukloopt

images

Een 19‐jarige Olympisch kampioen die haar sport wil opgeven omdat volwassenen haar online collectief tot ‘vette zeug’ bombarderen – hoe normaal is dit eigenlijk nog?

Loading