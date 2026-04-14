Hof legt FVD-Kamerlid 450 euro boete op voor nazi-tweet

Forum voor Democratie-Kamerlid Pepijn van Houwelingen moet een boete van 450 euro betalen. Het gerechtshof Den Haag legde hem deze straf op voor het beledigen van twee ministers via X. Het Kamerlid had in september 2023 een bewerkte afbeelding op X gezet. Daarop stonden de toenmalige ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en Karien van Gennip (Sociale Zaken) met een nazivlag. De ministers deden aangifte van dit bericht.

In eerste aanleg was Van Houwelingen voor dit feit veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete. Het Kamerlid was hiertegen in hoger beroep gegaan.