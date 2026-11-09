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Voorzichtig begin nieuwe beursweek na techuitverkoop vorige week

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - De Europese beurzen zijn maandag voorzichtig aan de nieuwe handelsweek begonnen, na de flinke koersverliezen van vorige week. Donderdag gingen met name chipaandelen hard omlaag door vrees dat de Democratische verkiezingswinst bij de midterms in de Verenigde Staten de groei van de AI-sector zou vertragen. Vrijdag toonden die aandelen al wel weer enig herstel.
De AEX-index op het Damrak is maandag 0,1 procent lager aan de handelsdag begonnen op 1118,91 punten. Chiptoeleveranciers ASMI en Besi noteerden kort na de openingsbel min of meer vlak. Chipmachinefabrikant ASML won 0,5 procent.
Rond AI bestaat onder beleggers al nervositeit, omdat er geregeld twijfels zijn of de forse investeringen van techbedrijven zich wel terugverdienen. Maandag is opnieuw veel aandacht voor de sector. Topman Jensen Huang van het voor de sector zeer belangrijke chipconcern Nvidia had een affaire met een vrouw van wie inlichtingendiensten zouden vermoeden dat ze een Chinese spion is.
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