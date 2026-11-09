Tennisster Schuurs begint WTA Finals met nederlaag in dubbelspel

INDIAN WELLS (ANP) - Tennisster Demi Schuurs is de WTA Finals in Indian Wells begonnen met een nederlaag in het dubbelspel. De Limburgse verloor met haar Australische partner Ellen Perez in twee sets van het Amerikaans/Spaanse koppel Nicole Melichar-Martinez en Cristina Bucsa: 0-6 4-6.

Schuurs en Perez zijn als zesde geplaatst in het slottoernooi van de WTA Tour, waarin naast de beste acht enkelspeelsters van dit jaar ook de beste koppels in het dubbelspel het tegen elkaar opnemen.

Schuurs deed al vaker mee aan het dubbelspel in de WTA Finals. Ze wist drie keer de halve finales te bereiken.

In het enkelspel won Coco Gauff in een Amerikaans onderonsje van Jessica Pegula: 6-4 6-7 (5) 6-2. De Tsjechische Linda Nosková won van de Oekraïense Marta Kostjoek: 6-2 6-4. Kostjoek was de late vervanger van Elena Rybakina. De nummer 1 van de wereld meldde zich kort voor het toernooi af.