Voorzitter Brits olieconcern BP ontslagen om 'ernstige zorgen'

LONDEN (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Albert Manifold, voorzitter van het Britse olie- en gasconcern BP, is per direct ontslagen. De raad van bestuur van het bedrijf heeft hem vanwege "ernstige zorgen" uit zijn functie ontheven. De zorgen hebben betrekking op goed bestuur, toezicht en gedrag. BP brengt daarbij geen verdere details naar buiten.

Met het plotselinge vertrek van Manifold houdt de onrust in de top van BP aan. Eerder speelde Manifold een belangrijke rol bij het ontslag van topman Murray Auchincloss en de benoeming van zijn opvolgster Meg O'Neill. Het bestuur heeft Ian Tyler nu benoemd tot interim-voorzitter.

Bij de aandeelhoudersvergadering vorige maand moest de nieuwe voorzitter nog worden goedgekeurd. De vorig jaar aangetreden Ier kreeg bijna 82 procent van de stemmen. Zijn voorganger werd in 2024 ingestemd met 96 procent van de stemmen.

Het nieuws over Manifold was aanleiding voor een koersdaling van het aandeel BP op de Londense beurs van 6 procent.