Sabalenka bereikt probleemloos tweede ronde op Roland Garros

PARIJS (ANP) - Aryna Sabalenka is goed begonnen aan Roland Garros, het grandslamtoernooi dat de Belarussische nummer 1 van de wereld nog nooit wist te winnen. In de eerste ronde was ze in twee sets te sterk voor de Spaanse Jéssica Bouzas Maneiro, de nummer 50 op de wereldranglijst: 6-4 6-2.

Sabalenka (28) kwam in de eerste set al snel op een 4-0-voorsprong. De Spaanse Maneiro kwam nog terug tot 5-4, maar moest de set aan Sabalenka laten.

Ook in de tweede set pakte de viervoudig grandslamwinnares een ruime voorsprong (5-0), waarna ze de wedstrijd na een uur en een kwartier in haar voordeel besliste (6-2).

Sabalenka verloor vorig jaar de finale in de Franse hoofdstad van de Amerikaanse Coco Gauff, de mondiale nummer 4. In de tweede ronde treft ze de Tsjechische Linda Fruhvirtova of de Française Elsa Jacquemot.