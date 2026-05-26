Sabalenka bereikt probleemloos tweede ronde op Roland Garros

door anp
dinsdag, 26 mei 2026 om 14:24
PARIJS (ANP) - Aryna Sabalenka is goed begonnen aan Roland Garros, het grandslamtoernooi dat de Belarussische nummer 1 van de wereld nog nooit wist te winnen. In de eerste ronde was ze in twee sets te sterk voor de Spaanse Jéssica Bouzas Maneiro, de nummer 50 op de wereldranglijst: 6-4 6-2.
Sabalenka (28) kwam in de eerste set al snel op een 4-0-voorsprong. De Spaanse Maneiro kwam nog terug tot 5-4, maar moest de set aan Sabalenka laten.
Ook in de tweede set pakte de viervoudig grandslamwinnares een ruime voorsprong (5-0), waarna ze de wedstrijd na een uur en een kwartier in haar voordeel besliste (6-2).
Sabalenka verloor vorig jaar de finale in de Franse hoofdstad van de Amerikaanse Coco Gauff, de mondiale nummer 4. In de tweede ronde treft ze de Tsjechische Linda Fruhvirtova of de Française Elsa Jacquemot.
Goede raad: koop geen mobiele airco

Rente terug op stand van 2023: waarom en wat nu?

Een jonge Nederlandse vrouw die in 1978 in Ierland spoorloos verdween, is mogelijk in Noord-Korea beland.

Dit zijn de 9 aandelen van 's werelds slimste beleggers

Bier of wijn? Dit is volgens deskundigen de gezondste keuze.

Waarom we een kort lontje krijgen van de hitte

