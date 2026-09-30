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Voorzitter MKB-Nederland hoopt op sociaal akkoord in najaar

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Voorzitter Marijke Vuik van ondernemersvereniging MKB-Nederland denkt dat een akkoord over sociale zekerheid met het kabinet en de vakbonden nog dit jaar mogelijk is. Vuik denkt aan een overeenkomst op hoofdlijnen, waarvoor dan nog enige tijd nodig is om die uit te werken. "Op een abstract niveau zijn we het heel erg met elkaar eens. We vinden allemaal dat de instroom van mensen die arbeidsongeschikt worden verklaard omlaag moet en de uitstroom omhoog", zei de in juli aangetreden voorzitter in het radioprogramma Sven op 1.
Vuik noemde als voorbeeld het Akkoord van Wassenaar uit 1982, waarin werkgevers met vakbonden in een tekst van een paar pagina's overeenstemming bereikten over loonmatiging, in ruil voor arbeidstijdverkorting. "Dat was ook maar heel kort opgeschreven, met vooral de te bereiken doelen. Daarna kun je dan meer de tijd nemen voor de uitwerking en het venijn zit natuurlijk wel in de staart. Het beeld moet bij mensen weg dat dit aan het einde van dit jaar volledig is opgelost. We hebben geen magische oplossing."
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