Voorzitter VNO-NCW: kabinetsval zou dramatisch zijn

HILVERSUM (ANP) - Het zou voor het Nederlandse bedrijfsleven rampzalig uitpakken als het kabinet valt. Die boodschap had Coen van Oostrom, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, voor de coalitiepartijen VVD, D66 en CDA die dit weekend crisisoverleg voeren. Er zijn veel grote problemen die moeten worden opgelost en dat zou vertraging oplopen door de val van het minderheidskabinet, waarschuwde hij.

"Dit kabinet heeft gezegd: we gaan iets doen aan netcongestie, aan stikstof, aan al die grote onderwerpen die we hebben. Doe dat dan ook, voer dat uit! Vandaar dat we hopen dat het kabinet blijft zitten en er toch iets ontstaat van een groeiagenda", zei Van Oostrom in het programma Buitenhof.

De coalitiecrisis ontstond nadat D66 en CDA zonder de VVD een akkoord sloten met linkse oppositiepartijen over een amendement voor het belastingplan, waardoor het toptarief voor belasting op vermogen omhoog zou gaan en de inkomstenbelasting voor werkenden omlaag. Ook wordt er voor zo'n 90 miljoen euro extra bij ondernemers opgehaald door schijfgrenzen niet mee te laten stijgen met inflatie.

Snelheid

Volgens Van Oostrom is er wel chagrijn bij ondernemers over extra belasting, omdat die bovenop een jarenlange lastenstijging voor het bedrijfsleven komt. Toch denkt hij niet dat "drommen ondernemers naar de grens rennen". Wel zou het volgens hem "dramatisch" zijn als overleg over het stikstofdossier helemaal opnieuw moet beginnen.

"Als het nou wat minder zou gaan over 1 of 2 procent meer of minder belasting, maar meer over hoe we nou die economische groei creëren, wie we daarvoor nodig hebben en welke grote problemen we moeten oplossen, dan denken wij dat er veel verstandiger beleid gaat ontstaan en dat we met snelheid door kunnen", zei hij.