ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vrachttreinen DB Cargo gaan weer rijden

Economie
door anp
donderdag, 08 januari 2026 om 7:17
anp080126043 1
UTRECHT (ANP) - De vrachttreinen van DB Cargo gaan weer rijden dankzij de lichte verbetering van de weersomstandigheden. Dat meldt een woordvoerder in een verklaring. Op woensdag kwam het goederentreinverkeer van DB Cargo van, naar en in Nederland nog vrijwel geheel tot stilstand door de zware sneeuwval en winterse omstandigheden.
De woordvoerder van DB Cargo zegt wel dat er nog steeds rekening moet worden gehouden met vertragingen en uitval van vrachttreinen. Eerder deze week waren er problemen met lokaal treinverkeer van en naar terminals bij havens en op industrieterreinen, doordat wissels bevroren waren.
loading

POPULAIR NIEUWS

197861320 l normal none

Welke hondenrassen leven het langst? Welke zijn het gezondst?

43271ac2

Waarom gaat de hypotheekrente weer omhoog

212131975_m

Nieuw soort tandpasta blokkeert bacterie die tandvlees sloopt

ANP-546516217

Dit ene knopje kan je redden als je vastzit in de sneeuw en andere rijtips

64807d0b-9645-4323-9965-223383441c7b

Waarom Amerika niet zonder Europa kan

77db9cfd-eec0-4d61-8497-9ca83c8f9a28

Musks Grok bedient nu ook pedofielen

Loading