Vrachttreinen DB Cargo gaan weer rijden

UTRECHT (ANP) - De vrachttreinen van DB Cargo gaan weer rijden dankzij de lichte verbetering van de weersomstandigheden. Dat meldt een woordvoerder in een verklaring. Op woensdag kwam het goederentreinverkeer van DB Cargo van, naar en in Nederland nog vrijwel geheel tot stilstand door de zware sneeuwval en winterse omstandigheden.

De woordvoerder van DB Cargo zegt wel dat er nog steeds rekening moet worden gehouden met vertragingen en uitval van vrachttreinen. Eerder deze week waren er problemen met lokaal treinverkeer van en naar terminals bij havens en op industrieterreinen, doordat wissels bevroren waren.