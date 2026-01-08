ECONOMIE
Door Saudi-Arabië gesteunde coalitie: separatistenleider naar VAE

Samenleving
door anp
donderdag, 08 januari 2026 om 7:15
anp080126042 1
ADEN (ANP/AFP) - De leider van de Jemenitische separatistengroep STC is naar Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten gevlucht, zo verklaart de door Saudi-Arabië geleide coalitie. "Betrouwbare informatie geeft aan dat Aidarous al-Zoubaidi en anderen midden in de nacht zijn gevlucht", aldus de coalitie. Al-Zoubaidi zou per boot en vervolgens per vliegtuig naar Abu Dhabi - met tussenstops in Somaliland en Somalië - zijn gegaan.
De door Saudi-Arabië geleide coalitie van Jemen meldde eerder al dat de separatistenleider zou zijn "gevlucht" en op een onbekende locatie een "grote troepenmacht" aan het verzamelen is.
De STC is een Zuid-Jemenitische beweging die zich wil afscheiden van Jemen. De groep nam vorige maand een groot gebied in, ten koste van de internationaal erkende regering.
De opmars van de STC leidde tot spanningen tussen Saudi-Arabië, dat zich achter de regering schaart, en de Verenigde Arabische Emiraten, die de separatisten steunen.
