Vrachtwagenchauffeurs proberen zaak Londense boetes te schikken

WEESP (ANP) - Belangenorganisatie Transport in Nood probeert een zaak rond boetes voor het rijden in milieuzones in Londen te schikken met de Londense transportautoriteit Transport for London (TfL). Dit meldt directeur Antonio Oliveira van Transport in Nood. Volgens hem onderhandelen de partijen nu over een schikkingsvoorstel.

In november werd bekend dat Nederlandse vrachtwagenchauffeurs de bijna 3 miljoen euro aan boetes waarschijnlijk niet hoeven te betalen. Transport in Nood en TfL hadden hierover een akkoord bereikt. Advocaat Kevin Vierhout zei dat TfL heeft erkend dat de bijna 3000 boetes onrechtmatig zijn opgelegd. De partijen moeten nog wel tot overeenstemming komen over de ongeveer 130.000 euro aan boetes die Nederlandse chauffeurs al hadden betaald en de advocaatkosten. Als Transport in Nood en TfL er niet uit kunnen komen, komt de zaak voor de Engelse rechter.

Volgens Oliveira zijn voorstellen gedaan vanuit beide partijen, maar hij wil niet zeggen wat die inhouden. "We zijn nog niet klaar, we moeten afwachten." Hij verwacht binnen vier weken meer duidelijkheid te hebben hierover. Of de partijen eruit zullen komen, weet hij nog niet.