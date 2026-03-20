Vrachtwagenchauffeurs rijden al langzamer om dure diesel

ZOETERMEER (ANP) - Vrachtwagenchauffeurs passen hun rijgedrag al aan door de recordprijzen voor diesel. Dat is in lijn met het advies van Transport en Logistiek Nederland (TLN), al is de branchevereniging zich ervan bewust dat zo'n gedragsaanpassing tijd kost. Om op de korte termijn betalingsproblemen tegen te gaan, levert de optimalisering van de bandenspanning en het rijden met energiezuinigere banden volgens TLN grotere winst op.

"Van eerdere crises weten we dat chauffeurs hun snelheid aanpassen, maar dat gaat in stapjes", zegt Paul Poppink, manager beleid bij TLN. Hij hoorde al van een paar bedrijven dat zij de maximumsnelheid van voertuigen hebben verlaagd. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) adviseerde vrijdag de algehele snelheidslimieten op snelwegen met minstens 10 kilometer per uur te verlagen om brandstof te besparen. Poppink verwacht niet dat langzamer rijden tot klachten van opdrachtgevers gaat leiden.