ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zwitserland stopt wapenleveranties aan VS om Iranoorlog

Samenleving
door anp
vrijdag, 20 maart 2026 om 13:24
BERN (ANP/RTR) - De Zwitserse regering geeft geen toestemming meer voor de export van wapens naar de VS vanwege de oorlog die dat land voert in Iran. Ze baseert zich op het beginsel van de neutraliteit: "De export van oorlogswapens naar landen die zijn betrokken bij een internationaal gewapend conflict, kan niet worden toegestaan gedurende dat conflict."
In 2025 voerde Zwitserland wapentuig ter waarde van ongeveer een miljard euro uit, veel meer dan in 2024. Ruim 86 procent ging naar Europese landen, maar de VS staan op de tweede plaats.
Het Zwitserse beginsel is weliswaar eind vorig jaar door een meerderheid van het parlement wat afgezwakt om de defensie-industrie te helpen en meer mogelijk te maken. Een aantal parlementariërs was het er ook niet mee eens dat Zwitserse wapens door een koper niet doorgesluisd mogen worden naar een land waar een gewapend conflict is. Onder meer Nederland en Duitsland hebben eerder vergeefs geprobeerd Zwitserse wapens voor Oekraïne te kopen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading