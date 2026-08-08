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Vrachtwagens mogen in Duitsland tijdelijk ook op zondag de weg op

Economie
door anp
zaterdag, 08 augustus 2026 om 10:23
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DÜSSELDORF (ANP/DPA) - Verschillende Duitse deelstaten staan bij hoge uitzondering toe dat vrachtwagens ook op zondag de weg op mogen in verband met de lage waterstanden in de Rijn. Hiermee moet worden voorkomen dat de bevoorradingsketens vastlopen nu de binnenvaart wordt beperkt.
Normaal geldt er op Duitse wegen op zon- en feestdagen een rijverbod voor het vrachtverkeer. Maar daar wordt nu dus in delen van het land tijdelijk van afgezien. Komende weken mogen sommige vrachtwagens bovendien ook op zaterdagen de hele dag rijden, waar dit normaal in de vakantieperiode overdag niet mag. De tijdelijke ontheffing geldt onder meer in Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, de deelstaten die grenzen aan Nederland.
De Duitse autoriteiten zien zich genoodzaakt tot de maatregelen ondanks mogelijke vakantiedrukte op de wegen. De scheepvaart op de Rijn is door de lage waterstand ontregeld omdat schepen minder lading kunnen meenemen. Volgens de autoriteiten ziet het er voorlopig niet naar uit dat die situatie echt zal verbeteren.
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