Rusland claimt aanval op wapenproducent Fire Point in Oekraïne

MOSKOU (ANP/DPA) - Rusland heeft naar eigen zeggen een fabriek van de Oekraïense wapenproducent Fire Point aangevallen. Er zou een locatie getroffen zijn waar onderdelen en koppen voor de kruisraket Flamingo gemaakt worden. Ook werd bij Kyiv een olieopslag getroffen die volgens Rusland werd gebruikt om brandstof te leveren aan de Oekraïense krijgsmacht.

Fire Point is een van de belangrijkste producenten van langeafstandswapens. Rusland leverde geen bewijs dat de fabriek werd getroffen. Aanvallen op dit soort militaire doelen worden zelden bevestigd door Oekraïne.

De Oekraïense autoriteiten meldden een droneaanval op een woning in het dorp Poechivka. President Volodymyr Zelensky zegt op X dat een opa, oma en 3-jarige kleinzoon om het leven zijn gekomen. De ouders, een broer van 15 en een van de buren die te hulp was geschoten, zouden in het ziekenhuis liggen. "Het was een gewoon woongebouw. De Russen hebben dit onmogelijk niet geweten."

Volgens Zelensky viel in Kyiv één dode.