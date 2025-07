Vrees voor tarievenoorlog bederft stemming op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - De beursgraadmeters op het Damrak gingen maandag omlaag, hoewel de verliezen in het laatste handelsuur wel iets afnamen. Beleggers vrezen dat een handelsoorlog op handen is, nu de EU dreigt met vergeldingsheffingen ter waarde van 72 miljard euro als er voor 1 augustus geen akkoord met de Verenigde Staten wordt bereikt.

De lidstaten van de Europese Unie werden het hier maandag over eens. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde dit weekend aan 30 procent importtarieven op EU-producten te heffen als ze er niet uitkomen met een handelsdeal. Dat is hoger dan het tarief van 20 procent dat in april werd aangekondigd, wat later werd beperkt tot een "basistarief" van 10 procent.

De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen in Amsterdam, eindigde 0,2 procent lager op 919,58 punten. Vrijdag verloor de Amsterdamse hoofdindex al 0,6 procent. De MidKap daalde 0,5 procent tot 912,18 punten. Frankfurt en Parijs zakten tot 0,4 procent. Londen was met een plus van 0,6 procent de positieve uitzondering.