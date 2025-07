Hamas noemt Netanyahu struikelblok bij overleg

DOHA (ANP/AFP) - Hamas heeft tijdens het moeizaam verlopende overleg over een bestand in de Gazastrook uitgehaald naar de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Die zou een deal in de weg staan. "Netanyahu is bedreven in het dwarsbomen van onderhandelingen en is niet bereid om tot enige overeenkomst te komen", stelt Hamas in een verklaring.

De onderhandelingen begonnen ruim een week geleden en leken afgelopen weekend al vast te lopen door meningsverschillen. Beide partijen hebben elkaar verwijten gemaakt over het gebrek aan vooruitgang. "Bemiddelaars zijn actief op zoek naar innovatieve manieren om de resterende onenigheid te overbruggen en de vaart in de onderhandelingen te houden", zei een ingewijde maandag tegen persbureau AFP.