Vrijwel alle Europese automakers geraakt door Nexperia-conflict

BRUSSEL (ANP) - Het conflict rond de Nijmeegse chipmaker Nexperia raakt vrijwel alle Europese autofabrikanten, meldt hun belangenvereniging ACEA. Automakers en hun toeleveranciers hebben vorige week bericht gekregen dat Nexperia de levering van chips niet langer kan garanderen. Onlangs werd bekend dat China het concern een exportbeperking heeft opgelegd, nadat de Nederlandse regering en rechters het Chinese moederbedrijf Wingtech op afstand hadden gezet.

Nexperia is een grote fabrikant van relatief eenvoudige chips voor bijvoorbeeld auto's of consumentenelektronica. ACEA meldt dat de Europese auto-industrie dezelfde soort chips wel steeds meer bij verschillende bedrijven koopt, maar dat aanpassingen aan nieuwe leveranciers enkele maanden kosten. De huidige voorraden aan Nexperia-chips zijn volgens de organisatie over enkele weken uitgeput.

"We hebben snelle en pragmatische oplossingen nodig van alle betrokken landen", zei Sigrid de Vries, directeur-generaal van ACEA.