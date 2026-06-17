ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS beloven na bezuiniging 800 miljoen voor Wereldvoedselprogramma

Economie
door anp
woensdag, 17 juni 2026 om 12:42
anp170626116 1
ROME (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben 800 miljoen dollar beloofd aan het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties. Die stap volgt op een eerdere forse bezuiniging van de regering-Trump op de bijdragen aan de organisatie die voedselhulp verstrekt.
Volgens het WFP komt de Amerikaanse bijdrage op een belangrijk moment, want volgens voorspellingen van de organisatie neemt de acute honger in de wereld dit jaar toe. "We hopen dat de internationale gemeenschap zich aansluit bij deze toezegging", zegt waarnemend WFP-directeur Carl Skau.
De VS zijn de grootste donor voor het WFP. Maar onder president Donald Trump halveerde het land zijn bijdrage aan de hulporganisatie vorig jaar naar ongeveer 2 miljard dollar, als onderdeel van forse bezuinigingen op humanitaire hulp.
loading

POPULAIR NIEUWS

167489325_m

Bijna iedereen gebruikt WD-40 verkeerd: op deze plekken richt het juist schade aan

4UQ7GSV6AZK6LJVTELPERAPPCQ

Genoeg van Poetin: waarom Trump ineens meebuigt met Europa

anp160626168 1

Man die drie kinderen en een leraar doodreed reed roekeloos, zegt de politie

Scherm­afbeelding 2026-06-17 om 06.44.22

Volgens vriend Max Pam stierf Wim T Schippers droevig over het 'rotboek' van Adriaan van Dis

154263566_m

Nieuwe studie: zo gelukkig word je van kinderen

55765198_m

The Guardian over onze avondvierdaagse: "Verklaart waarom Nederlandse kinderen zo gelukkig en gezond zijn"

Loading