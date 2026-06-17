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Oprichter OMT-tegenhanger: OMT zat niet op ons te wachten

Samenleving
door anp
woensdag, 17 juni 2026 om 12:46
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DEN HAAG (ANP) - Het Outbreak Management Team (OMT) had tijdens de coronacrisis weinig zin in de "gevraagde en ongevraagde" kritiek van het zogeheten 'Red Team', dat was opgericht om het OMT scherp te houden. Dat zei viroloog Amrish Baidjoe, een van de oprichters van het Red Team, tijdens zijn verhoor voor de parlementaire enquête over het coronavirus.
Er waren slechts "beleefdheidsgesprekken" met het OMT, waarin niet inhoudelijk gediscussieerd werd over de corona-aanpak, aldus Baidjoe. Volgens hem gaf OMT-voorzitter Jaap van Dissel het advies om kritiek vooral via de media te leveren.
Baidjoe durft niet te zeggen in hoeverre kritiek van het Red Team de adviezen van het OMT heeft beïnvloed. Wel zag hij "sommige elementen" van de feedback terug. "Maar ik weet niet of dat door ons kwam, of dat het OMT zelf tot bepaalde inzichten was gekomen."
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