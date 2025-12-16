VS dreigen met tegenmaatregelen tegen EU om boetes voor bedrijven

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben gedreigd tegenmaatregelen te nemen tegen de EU en lidstaten vanwege rechtszaken, belastingen, boetes en richtlijnen tegen Amerikaanse dienstverleners. Die zijn volgens het Amerikaanse handelsagentschap USTR "discriminerend en intimiderend".

"Als de EU en de EU-lidstaten blijven aandringen op het beperken, inperken en ontmoedigen van de concurrentiekracht van Amerikaanse dienstverleners via discriminerende middelen, zullen de Verenigde Staten geen andere keuze hebben dan alle beschikbare middelen in te zetten om deze onredelijke maatregelen tegen te gaan", meldt het USTR op X. Daarbij stelt het handelsagentschap dat volgens de Amerikaanse wet vergoedingen of beperkingen opgelegd kunnen worden aan buitenlandse diensten, "mocht het nodig zijn om tegenmaatregelen te nemen".

Vorige week uitte president Donald Trump felle kritiek op de boete van 120 miljoen euro die X van de EU heeft gekregen. Eigenaar Elon Musk schreef na de boete dat de EU zou moeten worden opgeheven.