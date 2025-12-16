Trump blijft stafchef steunen na spraakmakend artikel Vanity Fair

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump blijft achter Witte Huis-stafchef Susie Wiles staan, na de publicatie van een artikel in het tijdschrift Vanity Fair. Daarin stelde ze dat Trump een "alcoholische persoonlijkheid heeft".

"Ik heb het niet gelezen, maar ik lees Vanity Fair sowieso niet - maar ze heeft fantastisch werk geleverd", zei Trump tegen de New York Post.

In het artikel heeft Wiles het over interne spanningen binnen de Trump-regering, bijvoorbeeld over immigratiehandhaving en bezuinigingen op de overheid. Ook zei ze dat vicepresident JD Vance "al tien jaar een complotdenker is".

Volgens de stafchef heeft Vanity Fair de uitspraken uit de context gehaald. Ze noemt het een "oneerlijk geformuleerd lasterartikel over mij en de beste president, staf van het Witte Huis en kabinet in de geschiedenis." Het tijdschrift zelf noemt het interview het resultaat van interviews die over in totaal elf verschillende dagen zijn afgenomen.