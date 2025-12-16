ECONOMIE
Trump gaat het Amerikaanse volk toespreken

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 20:35
anp161225200 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat hij het Amerikaanse volk gaat toespreken. Dat gebeurt woensdag om 21.00 uur (lokale tijd) vanuit het Witte Huis. Het is dan in Nederland 03.00 uur in de nacht van woensdag op donderdag.
"Ik kijk ernaar uit om je dan 'te zien'. Het is een geweldig jaar geweest voor ons land en HET BESTE MOET NOG KOMEN!", staat verder in Trumps korte aankondiging op Truth Social.
Trump, die in januari aan zijn tweede termijn begon, deelt zelf geen verdere informatie. Het is niet duidelijk waarom hij het volk nu wil toespreken. Volgens het Witte Huis gaat hij het hebben over de prestaties van de afgelopen elf maanden en het beleid voor de rest van zijn presidentschap.
De president van de Verenigde Staten houdt traditiegetrouw elk jaar een toespraak over de toestand van zijn land. Deze speech, de State of the Union, wordt gehouden in januari of februari.
