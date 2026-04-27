VS dreigt met sancties voor handel met Iraanse airlines

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent heeft gedreigd met sancties voor alle bedrijven die blijven handelen met Iraanse luchtvaartmaatschappijen. Volgens hem zijn die sancties bedoeld om de financiële druk op Iran zo hoog mogelijk te maken.

Bessent doet een oproep aan andere landen om zich hiervoor in te zetten. "Buitenlandse regeringen zouden alle noodzakelijke maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat bedrijven binnen hun rechtsgebied geen diensten verlenen aan die vliegtuigen", schrijft hij op X. Hij noemt als voorbeelden de levering van kerosine, catering, landingsrechten of onderhoud.

De Verenigde Staten hebben al jarenlang sancties ingesteld tegen Iran, inclusief de luchtvaartmaatschappijen.