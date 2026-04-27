ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS dreigt met sancties voor handel met Iraanse airlines

Economie
door anp
maandag, 27 april 2026 om 23:46
anp270426159 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent heeft gedreigd met sancties voor alle bedrijven die blijven handelen met Iraanse luchtvaartmaatschappijen. Volgens hem zijn die sancties bedoeld om de financiële druk op Iran zo hoog mogelijk te maken.
Bessent doet een oproep aan andere landen om zich hiervoor in te zetten. "Buitenlandse regeringen zouden alle noodzakelijke maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat bedrijven binnen hun rechtsgebied geen diensten verlenen aan die vliegtuigen", schrijft hij op X. Hij noemt als voorbeelden de levering van kerosine, catering, landingsrechten of onderhoud.
De Verenigde Staten hebben al jarenlang sancties ingesteld tegen Iran, inclusief de luchtvaartmaatschappijen.
loading

191702428 l normal none

ahead-upcoming-hunting-season-failed-1075874190

ANP-556111976

NRG-Stadium-Houston-869x578

xxxl

1920_ahnieuwewinkelhoofddorp

Loading