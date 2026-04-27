Kleine uitslagen op Wall Street aan begin van drukke cijferweek

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine uitslagen de handel uitgegaan. Beleggers deden het rustig aan aan het begin van een drukke week, met een hoop kwartaalcijfers en een rentebesluit van de Federal Reserve.

Daarnaast was er wederom aandacht voor de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Vredesbesprekingen tussen de Verenigde Staten en Iran lijken vastgelopen, nadat president Donald Trump afgelopen weekend een bezoek van twee Amerikaanse gezanten aan Pakistan annuleerde. Daar zouden verdere gesprekken met Iran plaatsvinden.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 49.167,79 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 7173,91 punten. Techbeurs Nasdaq won 0,2 procent op 24.887,10 punten. Vrijdag steeg de Nasdaq nog 1,7 procent, dankzij de sterke koerswinsten in de chipsector.

Amazon

Later deze week komen onder meer Amazon, Microsoft en Apple met hun kwartaalresultaten. Van het Fed-besluit van deze week wordt weinig vuurwerk verwacht. De meeste economen denken dat de Fed nog zeker een half jaar wacht voordat de rente wordt verlaagd.

Het Witte Huis meldde maandag wel dat Trump een nieuw Iraans voorstel voor een definitief einde aan de oorlog heeft besproken met zijn veiligheidsadviseurs, al werd niet direct duidelijk wat de president van het plan vond.

Microsoft

Microsoft won 0,1 procent. Het techbedrijf past zijn samenwerking aan met ChatGPT-maker OpenAI, waarbij Microsoft zijn exclusieve rechten op technologie van OpenAI opgeeft. Concurrent Amazon verloor 1,1 procent.

Organon kreeg er 16,9 procent bij. Het farmaciebedrijf, met een productievestiging in Oss, wordt voor bijna 12 miljard dollar overgenomen door het Indiase Sun Pharmaceutical.

Ook de olieprijzen gingen maandag omhoog, nadat pogingen om vredesbesprekingen over de oorlog in Iran te hervatten vastliepen. Hierdoor blijft de Straat van Hormuz vrijwel volledig gesloten en duurt de verstoring van de olietoevoer voort. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,2 procent tot 96,54 dollar. Brentolie werd 2,7 procent duurder op 108,20 dollar per vat.