Brussel gaat invulling EU-variant NAVO-artikel 5 verder uitwerken

NICOSIA (ANP) - De Europese Commissie gaat verder uitwerken wat precies de inhoud is van artikel 42.7 van het Europees Verdrag, vergelijkbaar met NAVO-artikel 5. Dat zeiden voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de Cypriotische president Nikos Christodoulides na afloop van de informele EU-top, die werd voorgezeten door Cyprus.

Via artikel 42.7 zijn EU-lidstaten verplicht elkaar te hulp te schieten als ze worden aangevallen, al is onduidelijk wat dat precies inhoudt. Met name Cyprus dringt erop aan dat dat duidelijk moet worden. Het eiland is niet aangesloten bij de NAVO. Vorige maand kwam een drone terecht op een Britse basis op het eiland. Meerdere EU-landen stuurden hulp; artikel 42.7 werd toen niet ingeschakeld.

De Britse basis werd geraakt vlak na het begin van de Israëlische en Amerikaanse aanvallen op Iran. Het is niet duidelijk of het toestel uit Iran of van de Libanese beweging Hezbollah kwam. Niemand raakte gewond.

Handleiding

Volgens Christodoulides willen ook EU-landen die aangesloten zijn bij de NAVO, zoals Polen, een concretere uitleg van het artikel. Hij stelt dat geen sprake is "van autonomie van de Europese Unie als we geen concreet plan hebben" bij een aanval.

Von der Leyen meldt dat EU-buitenlandchef Kaja Kallas en Eurocommissaris Andrius Kubilius (Defensie) gaan werken aan een zogeheten handleiding voor het artikel. Volgens haar is het artikel duidelijk over de verplichting van lidstaten om elkaar te helpen. Het is alleen niet duidelijk over "wat er wanneer gebeurt en wie dan wat doet", zei ze.

Premier Rob Jetten zei vrijdag dat wat hem betreft de NAVO het belangrijkste militaire bondgenootschap blijft. Wel pleitte hij op de top in Cyprus ook voor een sterke Europese defensiesamenwerking.