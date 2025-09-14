VS en VK gaan 'baanbrekende' techdeal sluiten bij bezoek Trump

LONDEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gaan bij het staatsbezoek van president Donald Trump komende week een "baanbrekende" technologiedeal tekenen. Dat heeft de Britse regering gezegd. Ook gaan grote Amerikaanse bedrijven flinke investeringen in het Verenigd Koninkrijk toezeggen bij het bezoek van Trump, dat dinsdag begint.

Volgens het Britse ministerie voor Wetenschap, Innovatie en Technologie geeft dat akkoord een "impuls aan bedrijven en consumenten aan beide zijden van de Atlantische Oceaan", zonder nadere details te geven.

Technologieminister Liz Kendall stelt verder dat technologie zoals kunstmatige intelligentie (AI) en quantumcomputing het leven van mensen zal "transformeren", waaronder nieuwe manieren van ziektebehandeling en verbeteringen van overheidsdiensten.