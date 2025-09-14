ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS en VK gaan 'baanbrekende' techdeal sluiten bij bezoek Trump

Economie
door anp
zondag, 14 september 2025 om 9:22
anp140925048 1
LONDEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gaan bij het staatsbezoek van president Donald Trump komende week een "baanbrekende" technologiedeal tekenen. Dat heeft de Britse regering gezegd. Ook gaan grote Amerikaanse bedrijven flinke investeringen in het Verenigd Koninkrijk toezeggen bij het bezoek van Trump, dat dinsdag begint.
Volgens het Britse ministerie voor Wetenschap, Innovatie en Technologie geeft dat akkoord een "impuls aan bedrijven en consumenten aan beide zijden van de Atlantische Oceaan", zonder nadere details te geven.
Technologieminister Liz Kendall stelt verder dat technologie zoals kunstmatige intelligentie (AI) en quantumcomputing het leven van mensen zal "transformeren", waaronder nieuwe manieren van ziektebehandeling en verbeteringen van overheidsdiensten.
loading

POPULAIR NIEUWS

download (9)

Waarom zijn de vreemde plekken op Trumps handen zo slordig weggewerkt?

ANP-446032824

Houtstook zorgt in Nederland voor meer fijnstof dan alle auto's en industrie bij elkaar

ANP-519779848

Voorkomt deze karaktertrek dat je nazi wordt?

anp130925063 1

AVROTROS krijgt honderden reacties na Israël-besluit Songfestival

black-hole-star

Mysterieuze rode stipjes in de ruimte blijken het heelal dan toch niet te ‘breken’

anp130925096 1

Panden van De Pizzabakkers in Amsterdam gesloten

Loading