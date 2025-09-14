Met deze simpele dagelijkse gewoonte kan je chronische rugpijn voorkomen

Meer dan 100 minuten per dag wandelen vermindert het risico op chronische rugpijn met 23 procent. Dat blijkt uit een Noorse studie.

Chronische rugpijn treft miljoenen mensen wereldwijd en is de hoofdoorzaak van talloze gezondheidsproblemen, vooral bij oudere mensen. Een nieuwe studie gepubliceerd in het vakblad JAMA Network Open biedt echter hoop en bevestigt wederom wat eigenlijk al langer bekend was: simpelweg meer wandelen kan het risico op rugkwaaltjes aanzienlijk verlagen.

Onderzoekers van de Noorse universiteit NTNU volgden 11.194 volwassenen ruim vier jaar lang. Alle deelnemers droegen bewegingssensoren die hun wandelactiviteit nauwkeurig vastlegden. Aan het begin van het onderzoek had niemand chronische rugpijn.

Volume telt meer dan snelheid

Uit de resultaten blijkt dat hoe meer iemand wandelt, hoe lager het risico op chronische rugpijn. Mensen die dagelijks minder dan 78 minuten wandelden, hadden het hoogste risico. Degenen die tussen de 78 en 100 minuten wandelden, vertoonden al een 13 procent lager risico. Het grootste effect trad op bij mensen die meer dan 100 minuten per dag wandelden. Zij hadden 23 procent minder kans op chronische rugpijn vergeleken met de minst actieve groep.

Wandelsnelheid bleek minder belangrijk dan de onderzoekers hadden verwacht. Hoewel intensiever wandelen ook beschermend werkte, was dit effect veel kleiner dan het totale wandelvolume. Met andere woorden: niet je snelheid, maar de afstand is het belangrijkste.

Toegankelijke preventie

De onderzoekers waarschuwen wel dat er geen definitieve oorzakelijke verbanden kunnen worden vastgesteld. Bovendien vond het onderzoek plaats onder voornamelijk blanke Noren, wat betekent dat de resultaten bij andere bevolkingsgroepen misschien niet exact dezelfde zouden kunnen zijn.

De resultaten zijn, mits ze in toekomstig onderzoek bevestigd kunnen worden, goed nieuws omdat wandelen voor bijna iedereen toegankelijk is. Je hebt geen dure sportscholen of speciale uitrusting nodig, en het kan gemakkelijk in het dagelijkse leven worden geïntegreerd.